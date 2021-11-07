Диетолог рассказала об иммуностимулирующих свойствах помидоров

Помидоры помогают стимулировать иммунитет, рассказала диетолог. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала об уникальных свойства помидоров. В этих овощах содержится антиоксидант ликопин, который обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым действием.

«Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант. Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания. Благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета», - сказала Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.

По словам диетолога, ликопин сохраняется в термически обработанных помидорах, а в томатной пасте его содержится больше, чем в свежих овощах. Круглова посоветовала выбирать томаты насыщенных цветов, с сильным ароматом, желательно выращенные в южных регионах. В то же время специалист предупредила, что помидоры нельзя есть при обострениях заболеваний пищеварительного тракта и в случае индивидуальной непереносимости этого продукта.

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