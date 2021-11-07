Россия доставит в Афганистан крупную партию гуманитарного груза в ноябре 2021

Крупная партия гуманитарной помощи из России прибудет в Афганистан в ноября Фото: REUTERS

В ноябре в Афганистан из России доставят крупную партию гуманитарного груза, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Эти же самолеты в обратном направлении повезут местных жителей, которые имеют российское гражданство.

"Сейчас мы готовим организацию сюда спецрейсов, на которых будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи, продукты, - уточнил Жирнов. - И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство".

Как ранее писал сайт kp.ru, в Казани во время пресс-конференции гендиректор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин сообщил, что в Афганистане татары, которые официально обозначили свою принадлежность к нации в паспорте, страдают от голода.

Из-за грозящей Афганистану гуманитарной катастрофы и приближающейся зимы он призвал отправить в страну гуманитарную помощь - муку, сахар и подсолнечное масло.