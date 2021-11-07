Вирусолог Чумаков заявил, что COVID-19 невозможно победить в отдельно взятой стране

Победить ковид в отдельно взятой стране не получится, считает вирусолог Петр Чумаков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глобальной проблемой назвал пандемию COVID-19 член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Выступая в эфире «Радио России», он заявил, что ни одна отдельно взятая страна не сможет победить ковид.

Причиной этого Чумаков назвал эволюцию вирусов, в ходе которой возникают все более и более серьезные штаммы.

«То, что сейчас делается отдельными странами, они вот думают, что могут победить у себя в стране и при этом они защитятся. Да ничего подобного! Потому что за счет вот этой эволюции вирусов и возникновения все более и более серьезных штаммов – мы ведь не знаем, как долго это будет продолжаться. Может быть 5, 10, 15 лет – по возрастающей идти – вполне возможно, что возникнут штаммы, которые будут ускользать от существующих вакцин. И в рамках одной страны, конечно, это нельзя победить», - сказал Петр Чумаков.

В то же время Петр Чумаков выступает за введение принудительной вакцинации от COVID-19.