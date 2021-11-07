Доктор Мясников советует фотографировать родинки, чтобы заметить опасные изменения

Доктор Мясников рассказал, зачем надо фотографировать родинки. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал регулярно фотографировать родинки. Особенно он советует делать это людям, на теле которых имеется более пяти родимых пятен.

Большое количество родинок, как объяснил Мясников, увеличивает риск развития меланомы. В последнее время в России среди онкологических заболеваний меланома вышла на четвертое место по смертности у мужчин и на пятое – у женщин.

Александр Мясников в эфире телеканала Россия-1 рассказал, как вести «паспорт кожи», отслеживая параметры по системе АКОРД. Параметр «А» - это асимметрия родинки, «К» - неровности краев, «О» - окраска родинки, «Р» - ее размер, «Д» - динамика роста или уменьшения родимого пятна. Кроме того, Мясников советует следить за толщиной родинки и обращаться к врачу, если она возвышается над кожей более, чем на миллиметр.

Ранее Александр Мясников рассказал, что появление горького, кислого или металлического привкуса во рту может сигнализировать о серьезных заболеваниях.