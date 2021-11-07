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Здоровье7 ноября 2021 15:11

Шойгу: в армии России низкий уровень смертности от COVID-19 из-за вакцинации 95% военных

Глава Минобороны отметил, что высокий охват прививками позволил уменьшить занятость коечного фонда в три раза
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Шойгу уверен, что нельзя быть лояльным по вопросу вакцинации, когда речь идет об обороноспособности страны

Сергей Шойгу уверен, что нельзя быть лояльным по вопросу вакцинации, когда речь идет об обороноспособности страны

Фото: REUTERS

Смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже, чем в среднем по стране, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава Минобороны подчеркнул, что такого показателя удалось добиться благодаря вакцинации 95% личного состава.

Позитивные изменения произошли и с занятостью коечного фонда. В сравнении с показателями прошлого года она уменьшилась в три раза, заверил Шойгу.

Он уточнил, что нельзя быть лояльным по вопросу вакцинации, когда речь идет об обороноспособности страны.

"Если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать? Лодка уходит. Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы", - подчеркнул министр обороны России.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Шойгу заявил, что зашедшие в Черное море американские военные корабли – это проверка системы защиты черноморского побережья и всего юга России.