Шойгу: в армии России низкий уровень смертности от COVID-19 из-за вакцинации 95% военных

Сергей Шойгу уверен, что нельзя быть лояльным по вопросу вакцинации, когда речь идет об обороноспособности страны Фото: REUTERS

Смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже, чем в среднем по стране, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава Минобороны подчеркнул, что такого показателя удалось добиться благодаря вакцинации 95% личного состава.

Позитивные изменения произошли и с занятостью коечного фонда. В сравнении с показателями прошлого года она уменьшилась в три раза, заверил Шойгу.

Он уточнил, что нельзя быть лояльным по вопросу вакцинации, когда речь идет об обороноспособности страны.

"Если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать? Лодка уходит. Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы", - подчеркнул министр обороны России.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Шойгу заявил, что зашедшие в Черное море американские военные корабли – это проверка системы защиты черноморского побережья и всего юга России.