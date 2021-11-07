В посольстве Германии пока не планируют возобновить выдачу всех категорий виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ пока не планирует возобновить выдачу всех категорий виз россиянам. Такое заявление сделали в немецком посольстве в Москве после сообщения Оперштаба по борьбе с коронавирусом об увеличении со вторника, 9 ноября, рейсов между Россией и Германией.

«Что касается вашего вопроса о возобновлении выдачи всех категорий виз для граждан России. В настоящее время не предвидится, когда мы сможем снова выдавать визы для всех целей поездок», - передает РИА Новости ответ диппредставительства на сообщение Оперштаба.

В немецком посольстве напомнили, что с началом зимнего расписания Lufthansa летает чаще, чем раньше, и у авиакомпании есть четыре рейса в неделю из Москвы в Мюнхен.

Кроме того, в диппредставительстве прокомментировали вопрос о признании в Германии российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», указав на необходимость завершения процедуры эквивалентности препарата с вакцинами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Напомним, ранее в Евросоюзе отказались комментировать сроки возможной регистрации «Спутник V», отметив, что препарат проходит последовательную экспертизу.