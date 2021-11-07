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Политика7 ноября 2021 15:42

Песков сообщил о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Переговоры приурочены к годовщине подписания документа по прекращению конфликта в Карабахе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил планы проведения на следующей неделе трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Да, действительно, такая встреча готовится и готовится она в формате видеоконференции», - приводит «Интерфакс» слова представителя Кремля.

Трехсторонние переговоры приурочены к годовщине подписания исторического документа по прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, в сентябре прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось состоявшиеся в Москве трехстороннее переговоры соглашение, в ходе которых было достигнуто перемирие в ночь на 10 ноября.