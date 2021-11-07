Путин примет участие в саммите АТЭС 12 ноября 2021

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин собирается принять участие в саммите лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет по видеосвязи в эту пятницу, 12 ноября. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, планируется», - приводит ТАСС ответ представителя Кремля на вопрос, ожидается ли выступление главы государства на предстоящем саммите АТЭС.

Как сообщается на сайте Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, встреча лидеров пройдет под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Ранее в текущем году, 16 июля, в формате видеоконференции прошла внеочередная встреча лидеров АТЭС, которая была посвящена борьбе с коронавирусной инфекцией и преодолению последствий пандемии.

Напомним, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, российский лидер не стал загадывать, поедет ли он на саммит АТЭС, который состоится в ноябре 2024 года в Таиланде.