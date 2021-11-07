Офис Зеленского не располагает информацией о российских войсках у границ Украины Фото: REUTERS

Офис президента Украины Владимира Зеленского не располагает сведениями о скоплении российских войск у украинских границ. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы незалежной Сергей Никифоров, отметив, что глава государства провел селекторное совещание, на котором также поднимался вопрос о безопасности.

Как сообщил пресс-секретарь, в ходе совещания взял слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины, который «не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить». «Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», - сказал он в эфире телеканала «Дом»

Никифоров также отметил, что публикации в американских СМИ уже комментировало Министерство обороны Украины, которое называет такие сообщения «элементом давления или психологического, или пропагандистского». Пресс-секретарь напомнил, что военное ведомство не подтверждает «сосредоточение войск свыше нормального уровня у границ».

Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила об обеспокоенности ряда американских и европейских чиновников по вопросу якобы «наращивания численности российских войск» вблизи границы с Украиной. После этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал о том, что Вашингтон подтверждает готовность оказать военную поддержку Киеву. Однако позже начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала опроверг заявления американских СМИ.