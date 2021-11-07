Офицер ВМС США предложил проводить учения в обход конвенции Монтре

Американский военный офицер предложил способ лишить Россию доминирования на Черном море. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Офицер ВМС США Брайан Харррингтон предложил способ лишить Россию лидерства в Черном море. Для этого он считает целесообразным проводить регулярные военные учения в обход конвенции Монтре.

Мнение Брайана Харрингтона публикует издание The Hill.

Офицер считает проблемой практику сопровождения российскими судами и ударной авиацией военных кораблей США и стран НАТО в Черном море. Также большой проблемой он назвал наличие на вооружении российской армии ракет «Бастион» и «Калибр», которые «обеспечивают для Москвы огромную мощь».

Чтобы лишить Россию доминирующей позиции в Черном море и таким образом «сохранить свободу международных вод», Брайан Харрингтон предлагает проводить военные маневры с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости в обход конвенции Монтре.

По конвенции Монтре черноморские государства могут проводить в Черное море через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и по тоннажу. Кроме того, военные корабли нечерноморских стран не могут находиться в Черном море более 21 суток.

4 ноября американский военный корабль Mount Whitney зашел в российскую акваторию Черного моря. Черноморский флот РФ установил контроль за его действиями.

29 октября в Черное море направился американский ракетный эсминец Porter. Как уже сообщалось на kp.ru, этот военный корабль – частый гость в Черном море, он побывал у побережья Крыма не один раз.

В мае 2021 года сообщалось, что в акваторию Черного моря вошел британский патрульный корабль «Трент».