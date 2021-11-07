Умер Вадим Морозов, последний в истории министр путей сообщения РФ

Вадим Морозов. Фото: ru.wikipedia.org

В возрасте 67 лет ушел из жизни последний в истории министр путей сообщения РФ, бывший вице-президент «Российских железных дорог» (РЖД) Вадим Морозов.

«Он умер. Человек был выдающийся», - приводит ТАСС заявление источник в железнодорожной отрасли.

В период с октября 2003 по февраль 2004 года Вадим Морозов занимал должность министра путей сообщения РФ. В марте 2004 года Министерство путей сообщения РФ, созданное в 1992 году, было упразднено указом президента России Владимира Путина.

После чего десять лет (с 2005 по 2015 годы) он был вице-президентом РЖД, где отвечал за руководство оперативной деятельностью компании. Кроме того, в период с 2018 по 2019 годы Морозов был научным руководителем Российского университета транспорта, а в 2016-2018 годы занимал пост президента вуза.