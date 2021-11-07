В Москве прошла акция КПРФ к годовщине Октябрьской революции

Участники акции возложили цветы к мавзолею Ленина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Москвы прошла акция КПРФ в честь 104-й годовщины Октябрьской революции. Участники возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади.

«Этот праздник проявил новый мир, новое будущее, и пока мы будем верны этому празднику, у нас обязательно будут и новые победы, и новые открытия, и новые космические достижения. С праздником», - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после церемонии возложения цветов.

Кроме того, члены фракции КПРФ в Государственной думе РФ, а также представители коммунистических и левых народно-патриотических организаций возложили цветы к памятнику маршалу Жукову. В акции в текущем году приняли участие КПРФ, Союз Советских офицеров, «Левый фронт» и комсомольские организации. Всего на Красной площади собрались около 2 000 человек.

Напомним, в России 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде (Санкт-Петербург) произошло вооруженное восстание, которое закончилось взятием Зимнего дворца, а также арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов.