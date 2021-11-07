Напавшие на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках не признают причастность к покушению на убийство и считают себя жертвами хулиганства

Обвиняемые в покушении на убийство считают, что сами стали жертвой хулиганских действий. Фото: кадр из видео.

«Они не признают себя виновными в покушении на убийство, но признают что тоже стали жертвой хулиганства» - сообщил корреспонденту kp.ru Роман Масютенко, адвокат одного из обвиняемых в покушении на убийство.

Как уже сообщалось на kp.ru, 4 ноября на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках напали четверо парней. Инцидент засняли на видео очевидцы.

Полиция возбудила уголовное дело за хулиганство группой лиц. По статье грозит до семи лет колонии. Однако председатель СКР Александр Бастрыкин попросил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Ранее адвокат Роман Масютенко рассказал, что, по версии его клиента, в начале конфликта один из потерпевших — Уткин или Жиловников — бросил бутылкой пива в сторону компании азербайджанцев. Бутылка разбила смартфон 17-летнего приезжего из Оренбурга.