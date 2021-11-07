Мария Захарова напомнила Киеву, что использовать беспилотники в Донбассе могут только наблюдатели ОБСЕ

Мария Захарова прокомментировала применение беспилотников ВСУ. Фото: МИД РФ.

Инцидент с беспилотником ВСУ, который произошел 6 ноября, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, 6 ноября в районе села Болотенное Станично-Луганского района на территории подконтрольной Киеву Луганской области в зоне действия беспилотного аппарата оказались наблюдатели ОБСЕ.

«Серый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия, не принадлежавший СММ, пролетал на высоте 100–150 м над патрулем Миссии», - сказано в отчете СММ ОБСЕ за 6 ноября.

Экипаж миссии ОБСЕ постарался побыстрее покинуть место инцидента, а вскоре в 20-30 метрах от местоположения патруля произошел взрыв.

Захарова напомнила, что беспилотники в зоне конфликта в Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ, и что Киев, используя беспилотные летательные аппараты в этом регионе, нарушает Минские договоренности.

«Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договорённости, а главное - надежду граждан Украины на мирную жизнь», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В то же время новый министр обороны Украины Алексей Резников оправдал применение беспилотных аппаратов в зоне конфликта.