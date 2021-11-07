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Политика7 ноября 2021 17:00

Китайские аналитики назвали российский ЗРК «Хризантема» кошмаром для беспилотников

В Китае отметили, что комплекс способен эффективно уничтожать тяжелую военную технику противников
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Китайские аналитики назвали российский ЗРК «Хризантема» кошмаром для беспилотников

Китайские аналитики назвали российский ЗРК «Хризантема» кошмаром для беспилотников

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» способен эффективно уничтожать тяжелую военную технику противников. Высокая боеспособность этого ЗРК позволяет эффективно применять его не только против бронетехники, но также и для борьбы с беспилотниками и вертолётами. Об этом говорится в публикации китайского издания Sohu.

Боевой комплект «Хризантема-С», разработанный в Коломенском КБ Машиностроения, состоит из двух типов противотанковых управляемых ракет: 9М123 с кумулятивной боевой частью и 9М123Ф с фугасной боевой частью.

Автор статьи указывает, что сверхзвуковые ракеты серии 9М123 обладают возможность наведения как по лазерному, так и по радиолокационному каналу, что в свою очередь позволяет «Хризантеме» эффективно функционировать даже при боевой завесе, а дальность ракет 9М123 достигает шести километров.

«Можно сказать, что боевая машина способна уничтожать танки, бронетехнику и инженерные сооружения, а также боевые вертолёты и беспилотные летательные аппараты», - говорится в публикации.

При этом среди недостатков российского комплекса авторы называют возможность запуска ракет 9М123 на боевой скорости не более 5 км/час или только в фиксированном положении.

Напомним, ранее обозреватель National Interest назвал самолет А-50У секретом успеха российской обороны.