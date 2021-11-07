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В мире7 ноября 2021 17:30

Столица Боснии и Герцеговины уходит под воду из-за сильных дождей

Ливни не прекращаются несколько дней, эвакуировано более сотни человек
Мария ПАВЛОВА
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Так выглядят улицы Сараево после нескольких дней непрекращающихся дождей.

Так выглядят улицы Сараево после нескольких дней непрекращающихся дождей.

Фото: REUTERS

В Боснии и Герцеговине из-за сильных непрекращающихся ливней начались наводнения. Несколько рек вышли из берегов. Затоплены дороги.

Столица Боснии и Герцеговины Сараево уходит под воду. Здесь перебои с электричеством, закрыты школы и детские сады, остановилось троллейбусное сообщение, в некоторых районах пришлось организовать эвакуацию, сообщает TV N1 Sarajevo.

Организован круглосуточный мониторинг за всеми дорогами и мостами.

Критическая ситуация сложилась также в окрестностях населенного пункта Коница. Ливни идут без перерыва, уровень воды в реке Неретва поднимается.

Непрекращающиеся ливни начались в Боснии и Герцеговине в четверг, 4 ноября. По прогнозам синоптиков, дожди могут продлиться еще несколько дней.

Ранее на kp.ru сообщалось, что 15 ноября в Центральной России похолодает, выпадет снег и наступит метеорологическая зима.