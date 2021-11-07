Один из участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве арестован Фото: Андрей МИРЕЙКО

Суд арестовал одного из четырех обвиняемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает прокуратура.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу», - приводит ТАСС заявление прокуратуры, где уточнили, что под стражей задержанный пробудет до 5 января 2022 года.

Напомним, четверо мужчин избили отца на глазах его маленького сына. Как позже рассказал пострадавший, один из нападавших ударил и мальчика по лицу. Как писал сайт kp.ru, уголовное дело о нападении переквалифицировали со статьи «Хулиганство» на более тяжкую – «Покушение на убийство», а также направили в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, участников преступления проверяли на причастность к совершению других преступлений.