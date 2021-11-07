Захарова: США должны предпринять шаги для разблокирования тупиковой ситуации в работе дипмиссий двух стран

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон должен предпринять ряд практических шагов для разблокирования созданной американской стороной тупиковой ситуации с работой дипломатических представительств двух стран. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что в таком случае США смогут двигаться к нормальным отношениям с Россией.

«Если они хотят двигаться куда-либо дальше, в какое-либо будущее нормальных двусторонних отношений … они должны предпринять ряд практических шагов для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», - заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Комментируя шансы на разрешение кризиса в вопросе выдачи американских виз в России и ситуации с дипломатической собственностью РФ в США, представитель внешнеполитического ведомства назвала это не шансом, а конкретным заданием, с которым заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула Россию после ее рабочего визита в октябре.

Напомним, ранее посольство России в Вашингтоне сообщило, что есть шанс возобновить выдачу виз США в Москве. Однако позже замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что подвижек по визовым вопросам с США пока нет, хотя консультации запланированы.