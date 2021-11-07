В Японии впервые за год и три месяца за сутки никто не умер от COVID-19

В Японии за сутки никто не умер от ковида впервые за год и три месяца. В стране привито более 70 процентов населения. Фото: REUTERS

Впервые с августа 2020 года в Японии за сутки никто не умер от коронавируса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на статистические данные по всем префектурам Японии на 6 ноября.

За сутки в Японии обнаружили 126 новых инфицированных COVID-19, в том числе 21 – в Токио. В тяжелом состоянии по всей стране находятся 100 зараженных ковидом.

В Японии с населением в 126 млн человек уже более 98,4 млн привились хотя бы одним компонентом вакцины от ковида. Две дозы получили 73,1 % населения.

Ранее на kp.ru сообщалось, что член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что ни одна отдельно взятая страна не сможет победить ковид, и пандемия является глобальной проблемой. Чумаков объяснил это способностью вируса эволюционировать и возникновением в ходе эволюции все более серьезных штаммов.