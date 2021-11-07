Аналитик рекомендовал хранить сбережения в долларах и швейцарских франках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сберечь и приумножить имеющиеся сбережения можно при помощи эффективного портфеля валют. Об этом рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Как отметил специалист, валютный портфель консервативного российского инвестора без доступа к финансовым рынкам довольно скуден, предполагая рубль, доллар и евро в различных долях. По его словам, эффективный портфель выглядит несколько иначе. От группы валют «Большой десятки» специалист рекомендовал включить в портфель доллар США, канадский доллар, швейцарский франк, а от группы валют Emerging Markets - российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат.

«Российский рубль с начала 2021 года - лидер роста к доллару (плюс четыре процента) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей», - приводит агентства «Прайм» слова специалиста.

Шульгин уточнил, что южнокорейская воны относится скорее к консервативной и будет расти на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка страны, однако рост будет не слишком существенный. Тайский бат предполагает спекулятивный компонент, поскольку Таиланд готовится открыться для вакцинированных туристов, что в свою очередь может поднять его экономику в высокий сезон.

По словам специалиста распределение долей может быть примерно таким: доллар США - 30%, канадский доллар - 10%, швейцарский франк - 10%, рубль - 30%, корейская вона - 10%, тайский бат - 10%.