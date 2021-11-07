Минобороны Польши заявило о росте напряженности на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Польши заявило о росте напряженности на польско-белорусской границе из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Ведомство опубликовало в Twitter видеозапись, где за забором из колючей проволоки можно увидеть группу мигрантов, один из которых бросил ветку в сторону польских пограничников. «Польские солдаты и офицеры пограничной службы сталкиваются с такими ситуациями каждый день. Группа мигрантов, молодых мужчин, атаковала сегодня наши посты в присутствии по меньшей мере одного белоруса», - говорится в комментарии министерства.

Глава Минобороны Мариуш Блащак заявил, что ситуация на польско-белорусской границе становится все более напряженной, а подобные ситуации стали «почти обычным явлением». «Мы все должны быть благодарны нашим солдатам и пограничникам за их службу», - написал министр в воскресенье, 7 ноября, в Twitter.

Напомним, ранее Европейский союз сообщил о введении новых санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. Незадолго до этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов в качестве инструмента для оказания давления на Евросоюз.