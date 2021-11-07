Арестован третий участник нападения в Новой Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 7 ноября, Щербинский районный суд столицы арестовал еще одного из четырех обвиняемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве. Согласно решению суда, 21-летний участник нападения пробудет под стражей до 5 января 2022 года.

Как передает корреспондент kp.ru, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении обвиняемого Эльджана Гасанова в покушении на убийство ч. 3 ст. 30 пп. «а,в,ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как писал сайт kp.ru, ранее аналогичное решение было вынесено в отношении 19-летнего и 17-летнего обвиняемых в покушении на убийство в Новой Москве.

Напомним, четверо молодых человек избили отца на глазах его маленького сына. Как позже сообщил пострадавший, один из нападавших ударил и мальчика по лицу. Следствие приняло решение переквалифицировать уголовное дело о нападении со статьи «Хулиганство» на более тяжкую - «Покушение на убийство», направив ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.