Саакашвили отказался от лечения после видео с поеданием каши в тюрьме

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее объявил голодовку в тюрьме, принял решение отказаться от лечения и приема лекарства после того, как появилось видео, на котором политик употребляет кашу. Об этом рассказал врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе.

«Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении», - заявил врач после визита к политику, указав на то, что экс-президент решился на такой поступок после публикации видео, где видно, как он что-то черпает ложкой из посуды.

Напомним накануне специальной пенитенциарной службой Минюста Грузии было опубликовано видео обеда из тюрьмы «голодающего» экс-президента Грузии. Как заявили в ведомстве, кадры опубликованы «исходя из высокого общественного интереса».

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В отношении экс-президента возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В минувший четверг, 4 ноября, политик сообщил, что пошел 35-й день его голодовки и он находится в «критическом» состоянии.