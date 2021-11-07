Четвертый участник нападения в Новой Москве заключен под стражу Фото: Андрей МИРЕЙКО

В воскресенье, 7 ноября, Щербинский районный суд столицы арестовал четырех обвиняемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве. Согласно решению суда, четвертый участник нападения также пробудет под стражей два месяца - до 5 января 2022 года.

Как передает корреспондент kp.ru, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении 18-летнего обвиняемого в покушении на убийство ч. 3 ст. 30 пп. «а,в,ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее сайт kp.ru писал, что аналогичное решение было вынесено в отношении 21-летнего, 19-летнего и 17-летнего обвиняемых в покушении на убийство в Новой Москве. Все они также проведут в заключении два месяца.

Напомним, четверо молодых человек избили отца на глазах его маленького сына, а один из них ударил и мальчика по лицу. СК принял решение переквалифицировать уголовное дело о нападении со статьи «Хулиганство» на более тяжкую - «Покушение на убийство», а также направил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.