Пресс-секретарь Зеленского заявил, что работа "нормандского формата" остается под вопросом Фото: REUTERS

Дальнейшая работа Украины, России, Германии и Франции в «нормандском формате» для урегулирования конфликта в Донбассе на сегодняшний день остается под большим вопросом, поскольку стороны не могут договориться об очередном саммите. Такое заявление в воскресенье, 7 ноября, сделал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

«Сам "нормандский формат", его продолжение - под большим вопросом. Никак не могут договориться о следующем саммите в "нормандском формате" на высшем уровне, даже министры пока не встречаются», - заявил пресс-секретарь украинского лидера в эфире телеканала «Дом».

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва передала западным коллегам предложения по встрече в «нормандском формате» и теперь ждет от них ответа. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, несмотря на призыв провести встречу как можно скорее, российская сторона до сих не получила от коллег их видение ожидаемых результатов.