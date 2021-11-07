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В мире7 ноября 2021 20:12

США пока не видят возможности оказывать финансовую поддержку властям Афганистана

Салливан назвал условия для оказания финансовой помощи республики
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США пока не видят возможности оказывать финансовую поддержку властям Афганистана

США пока не видят возможности оказывать финансовую поддержку властям Афганистана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон не видит возможности оказывать финансовую помощь новым властям Афганистана, пока те не смягчат подходы к ряду принципиальных для американской стороны вопросов. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы еще не в состоянии предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана... пока мы не увидим существенно улучшившихся подходов ко всему - от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем», - заявил советник американского лидера в интервью телеканалу CNN.

При этом Салливан отметил, что Соединенные Штаты остаются крупнейшим гуманитарным донором Афганистана, работая с некоммерческими организациями и структурами гражданского общества.

Напомним, ранее специнспектор США по восстановлению Афганистана Джон Сопко заявил, что Государственный департамент и Министерство обороны скрывают информацию, необходимую для понимания всей глубины краха, случившегося в республике после хаотичного вывода американских войск из страны.