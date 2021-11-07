Вице-премьер Хорватии заболел коронавирусом

Здравко Марич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов и заместитель главы правительства Хорватии Здравко Марич прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции и получил положительный результат. Об этом говорится в сообщении кабмина республики, опубликованном в воскресенье, 7 ноября.

«Вице-премьер, министр финансов Здравко Марич в минувшие выходные протестировался на COVID-19, [исходя] из личной ответственности и с учетом того, что у одного из членов его семьи развились симптомы, и получил положительный результат на коронавирус», - говорится в сообщении.

Согласно представленной информации, министр чувствует себя хорошо и болеет бессимптомно. Вице-премьеру назначена 10-дневная изоляция, а свои служебные обязанности он будет исполнять из дома.

На сегодняшний день в Хорватии зарегистрировано более 501 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 460 тысяч пациентов выздоровели, жертвами COVID-19 стали около 9 500 жителей.