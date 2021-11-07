Салливан: Байден отказался от идеи Трампа об изменении Китая Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден отказался от задачи своего предшественника Дональда Трампа добиться изменений в «системе Китая». Такое заявление сделал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, отметив, что нынешней глава Белого дома намерен заняться созданием такой модели международных отношений, при которой все страны мира, в том числе КНР, будут действовать по определенным правилам.

«Задача здесь заключается не в сдерживании, не в новой холодной войне, а скорее в создании благоприятных условий, при которых США, их союзники и партнеры могут сформировать международные правила», - заявил помощник президента США в интервью телеканалу CNN в воскресенье, 7 ноября.

По его словам, одной из ошибок в подходах предыдущей администрации к Пекину было представление о том, что посредством своей политики Вашингтон сможет внести «фундаментальные изменения в систему Китая».

«Это не цель администрации Джо Байдена. Для нас целью является формирование международной атмосферы, это больше подходит для американских ценностей и интересов», - отметил Салливан.

Напомним, накануне Пекин обвинил Вашингтон в раздувании «китайской угрозы».