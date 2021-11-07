Меркель подтвердила, что после ухода с поста канцлера не собирается заниматься политикой

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что после ухода со своего поста больше не собирается заниматься политикой. Об этом она заявила в опубликованном

«Что же касается вопроса о том, чем я займусь… Политикой я больше заниматься не буду … Я уже говорила, что вначале немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову», - заявила политик в интервью медиакомпании Deutsche Welle, отметив, что попеременно будет «читать и спать».

Меркель полагает, что потом «в голову придут и другие планы». И.о. канцлера пояснила, что в течение многих лет она полностью концентрировалась на той повестке дня, которая ей была дана, и ей «всегда приходилось быть наготове». «А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать. Это станет ясно только через пару месяцев», - отметила политик.

Кроме того, главы немецкого правительства признала, что это одно из последних интервью на посту канцлера, и она заявила, что совершает «прощальное турне в последние дни пребывания в должности». «Потом, конечно, мне будет немного грустно, потому что моя работа всегда приносила и до сих пор приносит мне удовольствие», - заявила она.

Напомним, ранее Меркель говорила, что после ухода из политики будет больше путешествовать и читать книги.