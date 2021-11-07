Российские военные начали применять "КовиВак" для ревакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные начали прививаться вакциной от коронавирусной инфекции «КовиВак». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«Дополнительно получена партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и "КовиВак", увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе, в нерабочие дни медицинский персонал перешел на круглосуточное дежурство. Были развернуты дополнительные палаты для размещения больных. Отмечается, что в усиленном режиме работали прививочные кабинеты на базе военных поликлиник Богучара, Валуек, Клинцов, Воронежа, Курска, Брянска, а также Смоленска и Коломны.

«Работа по ревакцинации личного состава организована в военно-медицинских учреждениях и в военных госпиталях округа. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу», - говорится в заявлении.

Напомним, «КовиВак» является инактивированной вакциной, то есть, в ней используется сам вирус после обезвреживания. Иммунитет после вакцинации таким препаратом вырабатывается примерно такой же, как и после перенесенного заболевания. Как ранее писал сайт kp.ru, сообщалось, что препарат эффективен против COVID-19 на 98,4%.