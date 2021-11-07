Мощный взрыв прогремел в "зеленой зоне" Багдада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в воскресенье, 7 ноября, сильный взрыв прогремел в центральной части Багдада.

Как передает местный телеканал Alsumaria, взрыв произошел неподалеку от престижного района Эль-Каррада, который входит в особо охраняемую «зеленую зону», где преимущественно находятся иностранные посольства и государственные учреждения. Другие подробности случившегося пока не уточняются.

Напомним, днем ранее, 8 ноября, была совершена попытка покушения на жизнь премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. МВД страны сообщил, что в атаке было задействовано три беспилотника, два из которых были сбиты, а третий попал в резиденцию главы правительства, которая расположена в хорошо укрепленной «зеленой зоне» в центре Багдада.

Сам премьер-министр подтвердив, что с ним все в порядке. При этом резиденции был нанесен серьезный материальный ущерб. В здании выбиты окна и повреждены конструкции. В воскресенье, 7 ноября, стало известно, что на крыше резиденции нашли неразорвавшийся снаряд.