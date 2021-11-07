Слуцкий призвал США услышать Шойгу

Леонид Слуцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Призыв конгрессменов США развернуть военное присутствие в Черном море для защиты Украины носит бессмысленный и провокационный характер. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, отметив, что провокации у российских границ пресекаются жестко.

Напомним, ранее издание Defense News со ссылкой на письмо американских законодателей заявила, что два конгрессмена - республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер - призвали президента США Джо Байдена для защиты Украины «развернуть военное присутствие США в Черном море», а также оказать военную поддержку Киеву.

«Абсолютно провокационный и бессмысленный посыл. Размещение в Черном море американских военных кораблей в разы повысит общую напряженность. Пора, наконец, понять, что любые провокации у российских границ пресекаются жестко, а акватория находится под неусыпным наблюдением ВМФ России», - написал российский депутат в своем Telegram-канале.

Как напомнил парламентарий, что министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что заходящие в Черное море корабли стран НАТО пытаются проверить на прочность защиту РФ, но российские моряки «пристрельно следят за всеми их передвижениями и полностью держат ситуацию на контроле».

Слуцкий также отметил, что американские политики вновь показали «недопонимание реальной повестки», предположив, что конгрессмены в своих доводах опирались на заявления западных СМИ о якобы стягивании российских войск у украинских границ, напомнив, что даже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не располагают данными «ни о каком скоплении войск у границы». «Явно поторопились конгрессмены с призывами», - добавил парламентарий.

Напомним, сегодня, 7 ноября, в Офис Зеленского заявили, что не располагает информацией о российских войсках у границ Украины, отметив, что публикации в американских СМИ уже комментировало Министерство обороны незалежной, которое опровергло такую информацию.