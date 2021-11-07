Салливан: Байден отказался от принципа "Америка на первом месте"

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка на первом месте» (America first), который был провозглашен его предшественником Дональдом Трампом. Такое заявление сделал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент Байден в принципиальной манере отошел от политики президента Трампа и явно отверг идею "Америка на первом месте"», - заявил помощник американского лидера в интервью CNN, отметив, что, по словам нынешнего главы Белого дома «принцип "Америка на первом месте" на деле ставит ее на последнее».

Салливан напомнил, что Байден совершил уже две поездки в Европу. Как отметил политик, в ходе первой американский лидер «разрешил тянувшийся на протяжении 17 лет спор между Boeing и Airbus и создал схему для дальнейшего взаимодействия США и Европы» для противостояния Китая, который, по его словам, работает не по правилам рыночной экономики.

«Если вы посмотрите на политику президента Байдена по отношению к Европе, вы увидите разительный контраст с тем, что делал президент Трамп», - добавил помощник американского лидера.

Принцип America first появился в американской политике еще в начале XX века и предполагает концентрацию на национальных интересах, даже если те противоречат существующим международным договоренностям и союзническим обязательствам.

Как писал сайт kp.ru, Салливан также заявил, что Байден отказался от идеи Трампа добиться изменений в «системе Китая».