Генсек ООН призвал наказать виновных в покушении на премьер-министра Ирака

Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Генсек Организация Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казими, призвав привлечь к ответственности виновных в преступлении. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь решительно осуждает покушение на премьер-министра Мустафу аль-Казими … Он призывает привлечь к ответственности виновных в этом преступлении», - сообщил представитель генсека ООН.

Дюжаррика заявил, что Гутерриш призывает всех жителей Ирака проявлять максимальную сдержанность, а также отвергнуть любое насилие и любые попытки дестабилизировать Ирак. Кроме того, генеральный секретарь ООН «призывает всех политических деятелей поддерживать конституционный порядок и разрешать разногласия путем мирного и инклюзивного диалога».

Напомним, 8 ноября была совершена попытка покушения на жизнь премьер-министра Ирака. Во время атаки было задействовано три беспилотника, два из которых были сбиты, а третий попал в резиденцию главы иракского правительства, которая расположена в хорошо укрепленной «зеленой зоне» в центре Багдада.

Сам аль-Казими сообщил, что с ним все в порядке. Однако резиденции был нанесен серьезный материальный ущерб. Кроме того, в воскресенье, 7 ноября, стало известно, что на крыше резиденции нашли неразорвавшийся снаряд.