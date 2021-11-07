Сирийский военнослужащий ранен при снайперском обстреле в провинции Идлиб Фото: REUTERS

Один из сирийских военнослужащий пострадал во время снайперского обстрела со стороны боевиков в провинции Идлибе. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, один сирийский военнослужащий получил ранение», - сообщил контр-адмирал.

Как уточнил Кулить, за прошедшие сутки боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* четыре раза обстреляли Идлибскую зону деэскалации, в том числе в провинциях Алеппо и Идлиб. Контр-адмирал отметил, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает «командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».

Напомним, в конце октября перед колонной российской военной полиции в Сирии во время патрулирования трассы взорвалась бомба. Взрывное устройство было самодельным. В результате инцидента никто не пострадал.

*Запрещенная в России террористическая группировка