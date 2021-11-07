Восемь человек погибли при взрыве в афганском городе Джелалабад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 7 ноября, в афганском городе Джелалабад (административный центр провинции Нангархар) на востоке страны произошли взрывы, в результате которого погибли восемь человек, ранения получили не менее 17 человек.

Как передает агентство Aamaj News, два взрыва прогремели около полудня неподалеку от отделения полиции Джелалабада, после чего началась перестрелка между формированиями движения «Талибан»* и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которые являются ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (ИГИЛ)*.

По предварительной информации, все погибшие являлись членами «Талибана»*.

Напомним, в начале октября мощнейший взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад, расположенной в провинции Кундуз на севере Афганистана. В результате погибли около 100 человек, еще десятки получили ранения. Незадолго до этого официальный представитель «Талибана»* Забиулла Муджахид заявил, что ИГИЛ* является для талибов* не угрозой, а «головной болью».

*Запрещенные в России террористические организации