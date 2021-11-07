Россия готовит спецрейс с гуманитарной помощью в Кабул Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ноябре текущего года Россия собирается направить в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи, а также организовать вывоз российских граждан обратным рейсом. Такое заявление в воскресенье, 7 ноября, сделал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Сейчас мы готовим организацию сюда (в Афганистан) спецрейсов, на которых будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи, продукты. И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство», - сообщил дипломат в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане остается одним из самых сложных вопросов, отметив, что в стране сохраняется присутствие террористических группировок, таких как ИГИЛ*. По его словам, на данный момент необходимо помогать республике восстанавливать экономику, а также разморозить афганские активы.

*Запрещённая в России террористическая группировка