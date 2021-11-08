Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1"

Следующий этап соревнований пройдет 12-14 ноября в Бразилии Фото: REUTERS

На автодроме в Мехико завершилась гонка Гран-при Мексики Формулы-1. Победителем стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Победа Ферстаппена была ожидаемой, так как сразу после старта пилот разогнался за парой противников, сместился на внешний радиус, затормозил позже всех и вышел в лидеры. Первенство он не потерял до конца гонки.

Вторым к финишу пришел семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Третьим - мексиканец Серхио Перес. Российский пилот Никита Мазепин стал последним из финишировавших, заняв 18-е место. Следующий этап соревнований пройдет 12-14 ноября в Бразилии.

Как ранее писал сайт kp.ru, финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен сообщил о завершении карьеры в "Формуле-1" по окончанию сезона, отметив, что принял это решение еще зимой.