Греф заявил, что ОФЗ могут защитить сбережения от инфляции

Глава Сбербанка Герман Греф Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, какие инструменты могут защитить сбережения от инфляции. По его словам, в первую очередь в этом вопросе могут помочь облигации федерального займа (ФОЗ) России.

Как отметил Греф, делать сбережения в период инфляции можно, если рост цен является умеренным. В этом случае он посоветовал обратить внимание на ФОЗ, номинал которых индексируется на рост индекса потребительских цен.

Еще одним защитным инструментом глава Сбербанка назвал флоутеры — ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка. Еще один вариант - корпоративные рублевые облигации. Среди них, отметил Греф, можно найти выпуски с похожими механизмами защиты - когда каждые полгода купон ценной бумаги корректируется в соответствии с рыночными ставками. Доход от них получается выше, чем от рублевых госбумаг, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, основной вклад в инфляцию в России вносит изменение цен на продовольственные товары, которые за октябрь выросли на 2,17% по отношению к сентябрьским показателям. В целом же годовая инфляция в России в октябре текущего года ускорилась до 8,13%, что является рекордным показателем с января 2016 года.