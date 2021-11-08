Сексолог предупредил об угрозе половой дисфункции у мужчин при нехватке мяса

Отказ от мяса может негативно сказаться на мужской потенции Фото: REUTERS

Недостаточное потребление мяса негативно влияет на потенцию мужчин и является одним из факторов риска половой дисфункции, заявил в интервью радио Sputnik врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

"Отказ от мяса может привести к половой дисфункции, но говорить о том, что это будет решающий фактор, неправильно", - констатировал Кульгавчук.

Эксперт назвал другими патогенными факторами, которые можно поставить в один ряд с нехваткой мяса по влиянию на мужскую силу, курение, употребление алкоголя, плохой сон и жесткие диеты.

По словам специалиста, переизбыток мяса также вреден, так как плохо влияет на сосуды, которые также играют важную роль в эрекции.

Кульгавчук рекомендовал остановить выбор на нежирных сортах мяса, таких как говядина или индейка. Сексолог также посоветовал добавить в рацион перепелиные яйца, которые "имеют более высокую биологическую ценность для мужчин, чем куриные".

Как ранее писал сайт kp.ru, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты нужно включить в рацион для укрепления костей. Благотворно на состоянии опорно-двигательного аппарат скажется пища, богатая витамином D и кальцием.