Вирусолог считает возможным появление в России уходящего от вакцин штамма коронавируса

Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев COVID-19 Фото: REUTERS

Россия входит в число стран, где наиболее вероятно появление нового штамма коронавируса, уходящего от вакцин, рассказал Ura.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев COVID-19. Например, в РФ, - констатировал вирусолог. - Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например".

Аграновский уточнил, что угроза такого развития событий невелика так как сейчас явно доминирует штамм "дельта", "что создает препятствие для закрепления новых штаммов".

Как ранее писал сайт kp.ru, заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что новые мутации COVID-19 делают его заразнее и смертоноснее. По его словам, это особенно заметно, если сравнивать действие первого уханьского штамма с теми, которые доминируют в мире в настоящее время.