Видео, как Путин предостерегает оператора от падения, появилось в сети

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин предостерег снимающего его оператора от падения. Момент запечатлели на видеозапись. Ее показали на телеканале "Россия 1".

На кадрах видно, как президент быстро движется по коридору. Оператор, не отрываясь от камеры, начинает пятиться назад, чтобы снять эффектные кадры с главой государства. Президент России заметил рискованный маневр и предостерег мужчину от падения.

"Не упади. Не свались там", - произнес Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, в октябре появилось видео, на котором президент России случайно "подслушал" совещание членов кабинета министров.

На кадрах видно, как глава государства заходит в кабинет, здоровается и садится за рабочий стол. В это же время на его компьютере включена прямая трансляция совещания премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей. В этот момент вице-премьер Марат Хуснуллин зачитывал доклад о принятых решениях и не заметил появление российского лидера