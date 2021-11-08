Минэкономики предлагает признать майнинг предпринимательской деятельностью

Возможное регулирование деятельности майнеров обсуждают с бизнес-сообществом Фото: REUTERS

Минэкономики России выступило с предложением приравнять майнинг к предпринимательской деятельности, сообщает газета "Известия".

"Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета", - аргументировали в ведомстве.

По словам представителя министерства, возможное регулирование деятельности майнеров сейчас обсуждают с бизнес-сообществом. Итогом диалога должны стать конкретные проекты о сфере добычи криптовалюты.

Директор департамента развития цифровой экономики Минэкономики Алексей Минаев выразил мнение, что от признания майнинга предпринимательской деятельностью выиграет и государство, которое получит дополнительный доход от налогов, и майнеры, заработок которых станет прозрачным.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце октября созданная по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара" криптовалюта SQUID всего за сутки подорожала в 25 раз – до 2,2 доллара.