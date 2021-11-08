Россия упростит выдачу виз иностранцам, приезжающим вакцинироваться Фото: Анастасия Осипова

Россия планирует упростить выдачу виз иностранным туристам, приезжающим в страну за вакциной, сообщил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, сроки получения виз сократятся до одних-трех суток.

В беседе с «Известиям» он рассказал, что рабочая группа Ростуризма облегчит получение виз с января 2022 года. Как считает Осасуленко, наибольший интерес у иностранцев вызовут вакцинные туры за третьей или бустерной дозой препарата «Спутник Лайт».Конкретика по этому вопросу появится в декабре, добавил глава «Турпомощи».

В свою очередь руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа упрощенного получения виз будет действовать для граждан 60 стран.

Сацт kp.ru писал о вакцинном туризме в России, во время которых иностранные граждане смогут привиться зарегистрированными на территории нашей страны вакцинами от COVID-19.