Российские ретейлеры пожаловались на серьезную нехватку IPhone в магазинах Фото: Shutterstock

В розничных сетях ощущается большая нехватка смартфонов IPhone, заявили ретейлеры.

По информации «Известий», магазины получают за три недели примерно треть от требуемого количества гаджетов. В связи с этим клиентам приходится записываться и подолгу ждать поступления смартфонов.

В свою очередь источник издания в другой торговой сети рассказал, что в магазинах почти закончились не только iPhone, но продукция Samsung и Xiaomi. По его мнению, к Новому году поставки гаджетов должны восстановиться, но общий дефицит электроники сохранится до конца следующего года.

Вице-президент «Связного» по закупкам и развитию Михаил Догадин сообщил, что наличие товаров находится на уровне ниже спроса. Это объясняется глобальной нехваткой комплектующих, удорожанием и увеличением сроков логистики на фоне пандемии коронавируса, сказал он.

Как писал сайт kp.ru, нехватка чипов грозит Apple сокращением производства iPhone 13 в 2021 году.