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В мире8 ноября 2021 9:59

Зеленский раскритиковал СССР за «неправильное» освобождение Киева от нацистов

Освободителей украинской столицы бросили на верную смерть, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
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Зеленский раскритиковал СССР за «неправильное» освобождение Киева от нацистов Фото: Facebook Владимира Зеленского

Зеленский раскритиковал СССР за «неправильное» освобождение Киева от нацистов Фото: Facebook Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил руководство Советского Союза в «неправильном» освобождении Киева от нацистских захватчиков в 1943 году.

«Жизнь человека – наивысшая ценность. Это аксиома. Это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек – просто горючее… Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции» – написал украинский лидер в своем Telegram.

По словам Зеленского, в контрнаступлении СССР участвовали сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Он утверждает, что их «бросили на верную смерть», не поставив на воинский учет, чтобы утаить количество погибших. Президент Украины назвал освобождение Киева «историей безграничного равнодушия и жестокости великих руководителей и безграничного подвига великих бойцов.