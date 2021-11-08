Недавно сменившим фамилию россиянам могут запретить участвовать в выборах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко, в котором предложил временно ограничить сменивших фамилию в праве на участие в выборах. Об этом в понедельник, 8 ноября 2021 года сообщает RT.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части введения запрета на участие в выборах в качестве кандидатов лицам, сменившим фамилию в течение года, предшествовавшего дню голосования, за исключением случаев, когда смена фамилии произошла в результате регистрации брака", - говорится в тексте.

Орлов добавил, что недобросовестные политики не раз использовали в избирательных кампаниях кандидатов-двойников.

Напомним, в Санкт-Петербурге два кандидата в законодательное собрание сменили имя, став полными тезками главы фракции "Яблоко" Бориса Вишневского.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова осудила появление кандидатов-двойников на выборах. Она отметила, что планирует подготовить рекомендации для борьбы с этой политтехнологией, передают "Известия".

Ранее телеканал "360" рассказывал, как россияне теряют деньги из-за однофамильцев. Ситуации, когда люди расплачиваются за чужие долги, не редкость. Например, житель Бурятии готовится подать в суд на приставов из Волгограда, которые по ошибке списали деньги с его счета, приняв его за другого человека.