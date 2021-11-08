Мужчина напал с ножом на сотрудника комиссариата во французском Канне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции злоумышленник напал с ножом на сотрудника комиссариата. Инцидент произошел в Канне, нападавшего нейтрализовали.

«Полицейский, работающий в комиссариате в Канне, получил ножевые ранения. Нападавший был нейтрализован его коллегами», – написал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Как писал сайт kp.ru, в конце октября 2021 вооруженный ножом мужчина попытался напасть на полицейских во французском городе Коломб. Он бросил бутылкой в полицейских, после чего, взяв нож и выкрикивая исламистские лозунги, двинулся в сторону правоохранителей. Из табельного оружия полицейские нанесли нападавшему ранения в зону брюшной полости. Мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, на прошлой неделе в Мадриде сотрудники Национальной полиции застрелили мужчину, который угрожал прохожим ножом.