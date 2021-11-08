Путин поздравил Марка Петровского с победой на чемпионате мира по боксу Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил Марка Петровского с победой на чемпионате мира по боксу в Белграде. Спортсмен выиграл в весовой категории свыше 92 килограммов.

«Вы отлично прошли всю турнирную дистанцию, были сильнее опытных и титулованных соперников. И в финальном поединке высокие бойцовские качества, характер и решительный настрой помогли вам одержать красивую, уверенную победу – первую для вас в столь престижных международных соревнованиях», – говорится в телеграмме главы государства, текст которой приводится на сайте Кремля.

Российский боксер Марк Петровский в финале чемпионата мира одержал победу над представителем Армении Давидом Чалояном. Россияинин решающий выиграл поединок раздельным решением судей.

Бронзовые медали турнира в весовой категории свыше 92 килограммов завоевали узбекский боксер Мухаммад Абдуллаев и Найджел Пол, представляющий Тринидад и Тобаго.