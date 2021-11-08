Ретейлеры предложили ввести обязательную маркировку одежды в России

Пока нет однозначного мнения о сроках введения обязательной маркировки Фото: REUTERS

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила расширить перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке, сообщает ТАСС.

В соответствующий список хотят включить одежду из искусственного меха и фетра, спортивные и лыжные костюмы, пальто, куртки, плащи, блузки, рубашки, комбинезоны, жакеты, пиджаки, свитеры, кардиганы, шали, шарфы, галстуки и шейные платки.

Авторы инициативы аргументируют это тем, что продавцы реализуют одновременно маркированную и немаркированную продукцию, что создает путаницу и усложняют работу.

Кроме того, возможно поступление необоснованных жалобы от покупателей на продажу немаркированной продукции, так как они тоже далеко не всегда знают, какие именно товары необходимо маркировать.

В Минпромторге России подтвердили, что соответствующий вопрос прорабатывается совместно со всеми заинтересованными сторонами. Представитель ведомства уточнил, что пока нет однозначной позиции о сроках введения обязательной маркировки указанных товаров, поэтому обсуждение продолжается.